شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن من تليفزيون الخليج 365.. مفاجأة حمو بيكا لعروسته ورسالة شيرين لجمهورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365" موجزا جديدا لأهم وآخر كواليس أخبار الفن والفنانين على مدار اليوم، من إعداد محمد الحناوى وتقديم هشام عبد التواب. تألقت الديفا سميرة سعيد، أثناء إحيائها لأولى حفلاتها الـ "أون لاين" من خلال تطبيق تيك توك. وبدأت الديفا الحفل بأغنية "هوا هوا"، وظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة وظهرت عليها معالم السعادة بوقوفها على المسرح من جديد رغم عدم وجود جمهور.

واختتمت الديفا الحفل بمفاجأة لجمهورها وقدمت للمرة الأولى أغنية جديدة تحمل اسم "قط وفار"، قبل طرحها، من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع النابلسي.

تحل ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم رئيس النادى الأهلى الأسبق والذى رغم انتمائه الكروى وضع صالح سليم بصمة كبيرة فى عالم السينما، من خلال مشاركته فى عدة أفلام رغم أنها قليلة جدا إلا أن كل عشاق السينما يتذكرونها جيدا.

أول هذه الأفلام كانت عام 1961 من خلال فيلم "السبع بنات"، أما الفيلم الثانى وهو الأشهر بالنسبة للمايسترو كان "الشموع السوداء" عام 1962 واختتم صالح سليم مسيرته الفنية عام 1963 من خلال فيلم "الباب المفتوح"

النجمة القديرة شريهان، حرصت على دعم الأردن وشعبها، عقب الانفجار الضخم الذى وقع فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، فى أحد مستودعات الذخائر بمدينة الزرقاء.

وكتبت شريهان عبر حسابها على تويتر: "اللهم احفظ الأردن وطناً ملكاً جيشاً وشعباً، سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم.. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائماً وأبداً بأمنك وأمانك.. غالى عظيم وعزيز".

ويحضر الملحن عمرو مصطفى لمشروع موسيقى جديد وصفه بأنه مناهض لموسيقى المهرجانات اللى انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة الماضية، قائلا إن الفن لابد أن يرتقى بذوق المتلقى وليس العكس.

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وقال عمرو مصطفى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن مشروعه الجديد لم يكتمل بعد حتى الآن لكنه يقوم على اختيار عناصر فنية جديدة من مطربين وشعراء وملحنين، لاختيار الأفضل من بينهم وتحديد عناصر المشروع، لافتا إلى أنه حتى الآن استقبل أكثر 70 ألف أغنية من شعراء شباب.

وجهت النجمة شيرين عبد الوهاب، رسالة مازحت من خلالها جمهورها، بسبب اقتراب احتفالها بعيد ميلادها، وطالبتهم بعدم التطرق إلى عمرها.

وقالت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها بموقع تويتر: "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم 40 ده خالص عشان مخسرش حد أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا".

يجرى المخرج محمد سلامة جلسات عمل مكثفة خلال اليومين المقبلين مع النجم محمد رمضان وباقى صناع مسلسل"موسى"، المقرر المنافسة به فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

من المقرر أن يتناقش صناع المسلسل فى التفاصيل المبدئية من حيث أماكن التصوير سواء الداخلية أو خارج القاهرة، فضلا عن ملابس الشخصيات وترشيح باقى فريق العمل.

محمد سلامة كان أجل الجلسات دى لانشغال محمد رمضان بتصوير كليبه الأخير "ياحبيبى" مع المغنى العالمى ميتر جيمس فى دبى.

فاجأ مغنى المهرجانات حمو بيكا عروسه بسيارة جديدة للزفاف بها، وحرص بيكا على تزيين السيارة بالورود، ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية "BIKA".

واحتفل مغنى المهرجانات حمو بيكا بحفل زفافه اليوم الخميس، بمسقط رأسه بالإسكندرية، ونشر زميله عمر كمال صورة لبيكا من حفل الزفاف ببدلة الفرح وبجواره عروسه متمنيًا لهما حياة سعيدة.