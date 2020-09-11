فن ومشاهير

الخارجية الإماراتية تهنئ البحرين وإسرائيل على قرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الجمعة 2020/9/11 09:51 م بتوقيت أبوظبي

هنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مشيرة إلى أنه الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية، هند العتيبة في بيان على "تويتر": إنَّ "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف البيان أنَّ "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".   

Advertisements

وأصبحت البحرين في وقت سابق، الجمعة، ثاني بلد عربي بعد الإمارات يبرم اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في غضون 30 يومًا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصُّل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام؛ ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يومًا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإماراتية تهنئ البحرين وإسرائيل على قرار إقامة علاقات دبلوماسية كاملة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا