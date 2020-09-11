نجمات تعرضن لسرقة مجوهراتهن وهيفاء وهبي آخر المنضمّات للقائمة

لم تكن نجمات الفن في مأمن من تعرضهن للسرقة وخاصة المجوهرات الثمينة، وهذا ما أعلنت عنه قبل أيام قليلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عندما ناشدت الجمهور عبر "ستوري" إنستغرام، بالتبليغ عنها في حال العثور عليها.

وقالت الفنانة إن مجوهراتها اختفت من منزلها منذ نحو عام، وليست ضائعة كما كانت تظن، وإنما تمت سرقتها، موضحة أنها فقدت 14 قطعة من المجوهرات الثمينة ما بين خواتم وأقراط.

ووثقت الفنانة صور مجوهراتها المسروقة، وطلبت المساعدة من الجمهور لاستعادتها، بعد مرور عام كامل على فقدانها لتلك القطع الباهظة الثمن.

وتابعت هيفاء مناشدة جمهورها بعدم شراء هذه المجوهرات في حال عرضت بالأسواق، أو من قبل أشخاص، كونها مسروقة. قائلة: "إذا اشتراها أحد من السارق الرجاء إبلاغي، ووعد مني لن أذكر أسماء، شكراً".

وفي وقت سابق تعرضت نجمات كثيرات لمثل موقف الفنانة اللبنانية، لكن أغلبها تم الكشف عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بسرقة المجوهرات، لكن يتضح أن أغلب الذي سرقوا تلك المجوهرات من نجمات الفن هنّ الخادمات في منازلهن.

وكشفت الفنانة فيفي عبده، عن تعرضها للسرقة من قبل الخادمة الفلبينية التي تعمل لديها، وأوضحت بأن الخادمة استولت على مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية تزن 5 كيلو جرام.

كذلك الأمر بالنسبة للفنانة صفاء أبو السعود، التي تورطت بسرقة مجوهراتها من قبل خادمتها، والتي تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه، و219 قطعة من المجوهرات الثمينة.

Advertisements

وطالت السرقة الفنانة أصالة وزوجها السابق طارق العريان أيضا، من قبل خادمتهما الإثيوبية التي استولت على ساعة ألماس وخاتم.

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها للسرقة بعد رجوعها من حفل زفاف أحد أقاربها، من قبل الخادمة لديها والتي استولت على مجوهرات ومشغولات ذهبية قدرها 800 ألف جنيه.

كما تعرضت الفنانة منة فضالي للسرقة، من قبل خادمتها النيجيرية، والتي فرت هاربةً دون أن تعلم عنها شيئاً، واكتشفت سرقة العديد من إكسسواراتها ومجوهراتها وبعض أموالها من شقتها، وفوجئت باختفاء الخادمة التي فرت من المنزل.

تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق لسرقة مجوهراتها، وهي عبارة عن "خاتم" من منزلها تقدر قيمته بـ4 ملايين جنيه، واتهمت وقتها أحد الأشخاص المقربين منها

قد يهمك أيضاً :