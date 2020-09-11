نتفليكس تستعد لعرض وثائقي عن فريق Blackpink الكوري الجنوبي

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"الخليج 365" من بيروت: تخطط منصة Netflix لإصدار فيلم وثائقي الشهر المقبل يؤرخ رحلة فريق BLACKPINK النسائي الكوري الجنوبي والتي استمرت أربع سنوات إنتقلوا فيها من هواة الى ألمع نجوم الصف الأول للبوب الكوري.

وأعلن عملاق البث المباشر و YG Entertainment، وكالة الفرقة، أن فيلم "BLACKPINK: Light Up the Sky" ، وهو أول فيلم على Netflix عن فرقة موسيقية كورية جنوبية ، سيُعرض للمرة الأولى في 14 أكتوبر.

إنه الفيلم الوثائقي الأصلي الرابع على Netflix عن كواليس عالم الغناء ، بعد فيلم "Gaga: Five Foot Two" عن Lady Gaga و "Homecoming" عن Beyonce و "Miss Americana" عن Taylor Swift.

يتبع فيلم "الوصول الكامل" للفرقة النسائية الرباعية ، التي ظهرت لأول مرة في عام 2016 ، ويتبعهم من مرحلة الهواية والتدريب لحين وصولهم الى واحدة من أفضل مجموعات الـ K-pop الغنائية، يأخذنا الفيلم الى كواليس العروض الحية، ولقطات الفيديو التي لم تعرض من قبل ، والمقابلات الحصرية وحياة عضوات الفريق جيسو، وجيني، وروز، وليزا بعيداً عن الأضواء.

الفيلم من إخراج كارولين سوه ، التي أنتجت الفيلم الوثائقي "Salt Fat Acid Heat" لـ Netflix.

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توفر علاقة المخرجة كارولين سوه الموثوقة مع Jisoo و Jennie و Rose و Lisa لحظات عفوية وصادقة تمنح المشاهدين نظرة داخلية أصيلة إلى حياة BLACKPINK ، بالإضافة إلى التفاني والإعداد الشاق الذي تبذله كل واحدة منهن في كل أغنية ناجحة.

قالت وكالة YG أن الفيلم سيظهر كيف أن الرباعية تخلق تآزر وتقارب أربعة أرواح في حياة واحدة، من خلال عملية صنع الألبوم والمقابلات.

وأضافت وكالة YG Entertainment: "تم التعامل مع بعض فرق K-pop في مسلسل Explained ، لكن هذا هو أول فيلم وثائقي من Netflix يسلط الضوء على فريق K-pop واحد".

جاءت هذه الأخبار في الوقت الذي ظهرت فيه أغنية BLACKPINK المنفردة الجديدة "Ice Cream" ، وهي أول أغنية منفردة تطرح من الألبوم الذي ينتظر صدوره في أكتوبر المقبل، تشاركهم الغناء فيها سيلينا غوميز كمغنية ضيفة، لأول مرة في Billboard Hot 100 محتلة المركز 13 لهذا الأسبوع ، وهو أعلى ترتيب على الإطلاق تصل اليه فرقة فتيات كورية.