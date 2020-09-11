شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم وكريم محمود عبدالعزيز وهشام ماجد يقضون آخر أيام الصيف بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقضى عدد من النجوم والمشاهير آخر أيام الصيف على شواطئ الساحل الشمالى، وقبل عودة المدارس وغلق الشواطئ في المنطقة الساحلية، ونشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة تجمعه مع أصدقائه عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام من أمام أحد الشواطئ.

وظهر فى الصورة التي نشرها كريم محمود عبد العزيز النجمة دنيا سمير غانم، والفنان هشام ماجد، وعدد من أصدقائهم، وسرعان ما استقبلت الصورة عددا كبيرا من التعليقات والإعجابات من قبل جمهورهم.

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من ناحية أخرى، يشارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز في فيلم "موسى" الذي انتهى من تصويره المخرج بيتر ميمي في الآونة الأخيرة، والفيلم بطولة فيلم موسى، إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، وأحمد حاتم، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وعبد الرحمن القليوبى، وتأليف وإخراج بيتر ميمى.

وفى السياق ذاته، كشفت شركة سينرجى فيلمز، المنتجة للعمل، عن الأفيشات الدعائية للفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار الخيال العلمى وتدمير العالم القديم، وتدخل التكنولوحيا فى حياة للبشر، وتتضمن الأفيشات عدة أشياء منها رأس وسيارة ومركبة فضائية.