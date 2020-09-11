شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفل بعيد جوازه الأول على هنا الزاهد: برافو إنك عرفتى تروضينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم أحمد فهمي اليوم، بذكرى عيد زواجه الأول من الفنانة هنا الزاهد، بعد قصة حب دامت لفترة طويلة، حيث نشر فهمي صورة تجمعه مع هنا الزاهد فى إحدى عطلاتهما الرسمية عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام من أجل احياء ذكرى الزواج.وكتب فهمي على الصورة التي ظهر فيها وهو يحتضن الزاهد "كل سنة وانت طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، وبرافو إنك عارفة تروضيني، أول عيد جواز".

وعلى جانب آخر، استقر فهمى على "دماغ عالية" اسماً لفيلمه الجديد بدلاً من "حلم سوسن"، على أن يكون هناك احتمالية لتغييره أيضاً خلال الأيام المقبلة فى حالة ظهور اسم مناسب أكثر لأحداث الفيلم الذى يستعد لاستئناف تصويره خلال الأسبوعين المقبلين بعد الانتهاء من التعديلات على السيناريو واجراء البروفات على أدوار الشخصيات.

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دماغ عالية تأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى الذى يخرج الفيلم أيضاً، ويشارك فى بطولته روبى، محمد ثروت، خالد أنور، مايان السيد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أكرم حسنى، وتم تصوير أسبوع فى الفيلم مطلع هذا العام قبل انشغال فهمى والجندى بمسلسلهما الأخير "رجالة البيت" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وينتظر فهمى طرح فيلم "العارف" فى عيد الفطر 2021، ويشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، والذى تم الانتهاء من تصويره مطلع هذا العام وتأجل عرض بسبب كورونا.

وفى سياق آخر يدرس أحمد فهمى مشروع مسلسل "الكابيتانو" لتقديمه فى شهر رمضان سواء 2020 أو 2021 وذلك بعد تعاقده مع شركة سينرجى، حيث لم يتم حسم أمر توقيت عرضه حتى الآن، إلا أن هذا السيناريو هو الأقرب لتقديمه من بين الأفكار التى تلقاها خلال الفترة الماضية.