فن ومشاهير

أشهر الباليهات المصرية والعالمية فى دار الأوبرا المصرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر الباليهات المصرية والعالمية فى دار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل فى الثامنة مساء الأحد 13 سبتمبر على مسرح النافورة يتضمن مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية منها النيل، كليوباترا، فالس شتراوس، لابايادير، زوربا، دون كيشوت وغيرها بالإضافة إلى مختارات راقصة من أوبرا عايدة ويؤديها كوكبة من عارضى الفرقة. 

 

فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضاءها خبراء من الإتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكى ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين، وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الأوبرا المصرية ) عام 1991.

Advertisements

 

قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، جمهورية التشيك ، إيطاليا، تركيا ، لبنان ، الأردن ، كندا وروسيا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشهر الباليهات المصرية والعالمية فى دار الأوبرا المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا