شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر الباليهات المصرية والعالمية فى دار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل فى الثامنة مساء الأحد 13 سبتمبر على مسرح النافورة يتضمن مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية منها النيل، كليوباترا، فالس شتراوس، لابايادير، زوربا، دون كيشوت وغيرها بالإضافة إلى مختارات راقصة من أوبرا عايدة ويؤديها كوكبة من عارضى الفرقة.

فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضاءها خبراء من الإتحاد السوفيتي وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، تأثرت فى بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكى ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فبدأ ظهور الخط المعاصر فى أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممى رقصات مصريين، وأصبحت أحد فرق المركز الثقافي القومي ( دار الأوبرا المصرية ) عام 1991.

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قدمت الفرقة خلال المواسم الماضية العديد من الباليهات العالمية الكاملة وقامت بجولات فنية فى مختلف دول العالم منها المكسيك، فرنسا، إنجلترا، أيرلندا، كوريا، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية ، الصين ، جمهورية التشيك ، إيطاليا، تركيا ، لبنان ، الأردن ، كندا وروسيا.