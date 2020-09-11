أحمد فهمي يحتفل بعيد زواجه :"برافو إنك عارفة تروضيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان أحمد فهمي على الاحتفال بعيد زواجه من الفنانة هنا الزاهد، الذي وافق 11 سبتمبر 2019. ونشر "فهمي" صورة تجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements علق "فهمي" على الصورة :"كل سنة وانتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، برافو إنك عارفة تروضيني". واحتفل الثنائي بحفل زفافهما وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام بأحد الفنادق الكبرى في مصر. أخر أعمال الفنان أحمد فهمي مسلسل مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

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