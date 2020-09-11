إلهام شاهين تنشر صور جديدة من حفل خطبة شقيقها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورًا من حفل خطبة شقيقها الفنان أمير شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إلهام على الصور :"مبروك يا حبيبي".

واحتفل الفنان أمير شاهين، بخطبته، أمس، وسط حضور أسرته، ومجموعة من أصدقائه، من داخل وخارج الوسط الفني.

جدير بالذكر أن أمير شاهين هو الشقيق الأصغر للفنانة إلهام شاهين، وشارك في عدة أعمال فنية، منذ أن عرف طريقه للتمثيل في مرحلة الطفولة.