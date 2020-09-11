داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في برنامجها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحل الفنانة داليا مصطفى ضيفة على الفنانة منال سلامة في أولى حلقات برنامجها "حلو الكلام مع منال".
نشرت منال سلامة صورة تجمعها بداليا مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أول حلقة في حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفى يوم الأثنين الساعة 2 على صدى البلد، الإعادة 7 مساءً انتظرونا".
وعلقت الفنانة لقاء سويدان على الصورة :"مبروك".
وتعرضت الفنانة منال سلامة، أغسطس الماضي، لحادث سير بسيارتها، وكانت بصحبة ابنتها أميرة، وتم نقلهما إلى مستشفى العلمين، لتلقي الرعاية الصحية.
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