داليا مصطفى ضيفة منال سلامة في برنامجها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة داليا مصطفى ضيفة على الفنانة منال سلامة في أولى حلقات برنامجها "حلو الكلام مع منال".

نشرت منال سلامة صورة تجمعها بداليا مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"أول حلقة في حلو الكلام مع منال مع داليا مصطفى يوم الأثنين الساعة 2 على صدى البلد، الإعادة 7 مساءً انتظرونا".

وعلقت الفنانة لقاء سويدان على الصورة :"مبروك".

وتعرضت الفنانة منال سلامة، أغسطس الماضي، لحادث سير بسيارتها، وكانت بصحبة ابنتها أميرة، وتم نقلهما إلى مستشفى العلمين، لتلقي الرعاية الصحية.