خالد سليم ينشر صورًا من كواليس "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد سليم صورًا من كواليس مسلسل "جمال الحريم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وعلق "سليم" على الصور، :"من كواليس تصوير مسلسلي الجديد جمال الحريم، تفتكروا هعمل دور إيه". "جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.

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