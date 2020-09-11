ليلى علوي: "النهاردة بداية سنة جديدة في عمر أجمل بلاد الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: احتفلت الفنانة ليلى علوي، ببداية عام جديد في التقويم المصري القديم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر". وكتبت ليلى "النهاردة بداية سنة جديدة في عمر أجمل بلاد الدنيا. بداية السنة بالتقويم المصري القديم، اللي المصريين زمان كانوا بيعرفوا بيه مواقيت الزراعة والحصاد وفيضان وجفاف النيل. بتبتدي سنة مصرية جديدة سنة ٦٢٦٢ اللي بتمناها سنة خير ورخاء علينا كلنا وعلى بلدنا الجميلة مصر" . جدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة زينة وأحمد حاتم.



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