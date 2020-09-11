على ربيع وويزو يهنئان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان علي ربيع والفنانة ويزو، على تهنئة الفنان أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الجمعة ١١ سبتمبر.

ونشر ربيع، صورة له مع عبدالباقي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا أستاذ أشرف.. وسنة سعيدة عليك مليانة خير وصحة ونجاح.. عقبال مليون سنة".

فيما حرصت الفنانة ويزو، على تهنئة عبد الباقي بعيد ميلاده عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا قائد، وعقبال مليون سنة كلهم نجاح وسعادة وفرح إن شاء الله".

ويحتفل الفنان أشرف عبد الباقي، اليوم، بعيد ميلاده الـ 56، إذ أنه من مواليد 11 سبتمبر