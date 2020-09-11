صور| ريهام أيمن تقود دراجة حول منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : شارك الفنانة ريهام أيمن، متابعيها، بصورتين جديدتين، ظهرت خلالهما وهي تقود دراجتها داخل منزلها. ونشرت ريهام، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ركوب دراجة حول المنزل". وتزوجت ريهام من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013.

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