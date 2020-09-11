آخرهم "الفخراني" وعبدالرحيم كمال.. "دويتو" الممثلين والمؤلفين في الدراما التليفزيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

شهدت الدراما التليفزيونية، تعاون عدد من الفنانين مع مؤلفين أكثر من مرة، بعدما حققوا نجاحات كبيرة، أرادوا استثمارها. ونرصد لكم ثنائيات ناجحة بين الممثلين والمؤلفين في التقرير التالي:

الفخراني وعبدالرحيم

يعود الفنان الكبير يحيى الفخراني، للتعاون من جديد مع المؤلف عبدالرحيم كمال بتجربة درامية جديدة في رمضان المقبل ٢٠٢١، ويحمل المسلسل اسم "نجيب زاهي ذركش" وهو من إخراج شادي الفخراني.

ويسجل هذا التعاون الخامس الذي يجمع بين الفخراني وعبدالرحيم كمال في الدراما بعد عدة تجارب بينهما في مسلسلات: "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبدالقادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016.

أحمد صلاح حسني وعبدالمعطي

يعود الفنان أحمد صلاح حسني، لتكرار التعاون مع المؤلف محمد عبدالمعطي، للمرة الثانية بمسلسل درامي جديد مكون من ٤٥ حلقة، لم يستقر على اسمه حتى الآن.

وسبق أن تعاون أحمد صلاح حسني مع عبدالمعطي، في مسلسل درامي سابق وهو "ختم النمر" الذي عرض على الشاشة مطلع العام الحالي ٢٠٢٠.

محمد عادل إمام والعزب

يجدد الفنان محمد عادل إمام، التعاون مع المؤلف محمد صلاح العزب، للمرة الثانية بمسلسل درامي جديد يحمل اسم "الملك" ومقرر عرضه في دراما رمضان المقبل ٢٠٢١.

وسبق أن تعاون إمام مع العزب في مسلسل سابق يحمل اسم "هوجان" الذي عرض بموسم رمضان ٢٠١٩.

المسلسل الجديد "الملك" يحكي قصة صعود ورحلة كفاح للبطل محمد إمام في إطار الأكشن، يتفرع عنها قصص رومانسية لأبطال العمل.

محمد رجب وعبدالفتاح

يتعاون الفنان محمد رجب، للمرة الثانية مع المؤلف أحمد عبدالفتاح، بمسلسل جديد يحمل اسم "ضربة معلم" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.

وسبق وتعاون محمد رجب مع أحمد عبدالفتاح في أول تعاون بينهما بمسلسل "الأخ الكبير" وتم عرضه مطلع العام الجاري ٢٠٢٠.

مصطفى شعبان ومحمد سيد بشير

يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة درامية جديدة، من المقرر عرضها في رمضان المقبل ٢٠٢١، ويعد التعاون الثالث الذي يجمعه مع المؤلف محمد سيد بشير.

وسبق أن تعاون شعبان مع بشير في مسلسلي "أيوب" و"أبو جبل".

Advertisements

يوسف الشريف و عمرو سمير عاطف

تعاون الفنان يوسف الشريف، 5 مرات مع المؤلف عمرو سمير عاطف، في الدراما التليفزيونية وكان آخرها مسلسل" النهاية" الذي عرض في رمضان الماضي ٢٠٢٠.

وسبق وتعاون يوسف الشريف مع عمرو سمير عاطف، في الدراما التليفزيونية بمسلسلات : "كفر دلهاب" و "لعبة إبليس" و"رقم مجهول" و"الصياد".

ياسر جلال وهاني سرحان

تعاون الفنان ياسر جلال، مع المؤلف هاني سرحان، للمرة الثانية في رمضان الماضي ٢٠٢٠، وقدما سويا مسلسل "الفتوة".

وسبق أن تعاون جلال وهاني سرحان في أول تجربة بمسلسل "لمس أكتاف " الذي عرض عام ٢٠١٩.

محمد رمضان وعبدالمعطي

تعاون الفنان محمد رمضان، مع المؤلف محمد عبدالمعطي، أكثر من مرة أخرها مسلسل "نسر الصعيد" وعرض عام ٢٠١٨.

وسبق أن تعاون رمضان وعبدالمعطي، في أول تجربة بينهما بمسلسل "الأسطورة" الذي عرض عام ٢٠١٦.

مي عز الدين وسليمان عبدالمالك

تتعاون الفنانة مي عز الدين مع المؤلف محمد سلمان عبد المالك، للمرة الثالثة بمسلسل "خيط حرير" الذي تواصل تصويره خلال الفترة الحالية.

وسبق أن تعاونت مي عز الدين مع عبد المالك في مسلسلي "وعد" عرض عام ٢٠١٦ و"رسايل " الذي عرض عام ٢٠١٨.

عادل إمام ويوسف معاطي

تعاون الفنان الكبير عادل إمام مع المؤلف والكاتب يوسف معاطي، في الدراما التليفزيونية 6 مرات.

المسلسلات هي: "فرقة ناجي عطا الله" و"العراف" و" صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم" الذي عرض عام ٢٠١٥، و"مأمون وشركاه" و"عفاريت عدلي علام".

أمير كرارة ودويدار

شهد العمل بين الفنان أمير كرارة والمؤلف باهر دويدار، التعاون الرابع بينهما في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل" الاختيار "الذي عرض في رمضان الماضي ٢٠٢٠.

وسبق أن تعاون كرارة ودويدار معا في مسلسلات: "كلبش ١" و"كلبش ٢" و" كلبش ٣" الذي عرض في رمضان ٢٠١٩.