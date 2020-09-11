نرمين الفقي تستكمل تصوير مشاهدها في شارع 9

تستكمل الفنانة نرمين الفقي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "شارع 9"، الذي تخوض بطولته الفنانة رانيا يوسف، خلال الأسبوع المقبل.



وتدور أحداث العمل حول طبيبة نفسية تجسدها رانيا يوسف، تحاول حل مشاكل الشباب خاصة في الشارع الذي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9"، فيما تظهر نيرمين

الفقي بدور إحدى أمهات الفتيات اللاتي يتعرضن للإدمان بسبب الإهمال في تربيتهن.

مسلسل "شارع 9" من تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج محمد عبدالخالق، بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، هدى الإتربي، ياسر علي ماهر،

أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي به إطار الإثارة والتشويق.

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي، مسلسل "أبو العروسة ج2"، من بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، صفاء الطوخي، ومن إخراج: كمال منصور، وتأليف: هاني كمال.