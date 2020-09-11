اختتم الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما والمشرف العام على ملتقى أفلام المحاولة فعاليات الملتقى بقصر السينما بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة قصور الثقافة ومجموعة من قيادات وزارة الثقافة.

وأعرب "عبدالمنعم" عن سعادته بنجاح الملتقى وبحضور الجمهور خلال عرض الأفلام المشاركة بالملتقى .

وأوضح أنه أثناء عرض الأفلام اكتشفت لجنة التحكيم أن هناك أحد الأفلام المشاركة مخالف للنصوص واللوائح الخاصة بالملتقى وهو فيلم جزيرة التوت وقواعد الملتقى تنص على الأفلام المشاركة تكون من إنتاج أخر عامين واتضح أن الفيلم من عام ٢٠١٧ وتم عرضه بمهرجان الأقصر فقررت لجنة التحكيم استبعاده . فقررت لجنة التحكيم استبعاده . وقام بعدها بتوزيع شهادات تقدير للجنة تحكيم الملتقى والتى تضم المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا من مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى .

شاهدت لجنة التحكيم 25 فيلم منها 20 فيلم روائى قصير و 5 أفلام تسجيلية .

وجاءت جوائز ملتقى أفلام المحاولة للدورة الثانية كالتالى :- Advertisements - جائزة سعيد الشيخ فرع المونتاچ لأفضل مونتير محمد حسنى ياسين عن فيلم عندما يرضى الناس . - جائزة عبدالعزيز فهمى فرع التصوير لأفضل مدير تصوير أحمد عاشور عن فيلم أمين . مدير تصوير أحمد عاشور عن فيلم أمين . - جائزة لينين الرملى فرع السيناريو لأفضل سيناريست أحمد أبوالفضل ومحمد المصرى عن فيلم أمين .

- جائزة سمير سيف فرع الإخراج لأفضل مخرج أحمد أبو الفضل عن فيلم أمين .

- جائزة أفضل تجديد وابتكار للمخرجة فاطمة فيض الله عن فيلم بارڤان .

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج عامر أبوحسيبة عن فيلم توشريت .

- جائزة أفضل فيلم تسجيلى للمخرج محمد حسنى ياسين عن فيلم عندما يرضى الناس .

- جائزة أفضل فيلم روائى قصير للمخرج أحمد أبوالفضل عن فيلم أمين .

- تم حجب جائزة فريد شوقى لأفضل ممثل . من ناحية أخرى أبدعت فرقة المايسترو محمود أبو زيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة وأمتعت الحاضرين بمجموعة من الفقرات الغنائية .



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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تامر عبدالمنعم يختتم فاعليات الملتقى الثانى لأفلام المحاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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