نانسي صلاح لـ "الـوفـد": أجسد في طلقتُك نفسي شخصيات عديدة

استأنفت الفنانة نانسي صلاح تصوير مسلسلها الجديد "طلقتُك نفسي" بعد توقف دام لعدة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت نانسي في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن طلقتُك نفسي من نوعية الأعمال التي تعتمد على كل حلقتان

حكاية جديدة، وأضافت أنها جسد خلاله العديد من الشخصيات المختلفة".

ويشار إلى أن أخر أعمال الفنانة نانسي صلاح حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا" بطولة حنان مطاوع،

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بيومي فؤاد، سلوى عثمان، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.