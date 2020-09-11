استأنفت الفنانة نانسي صلاح تصوير مسلسلها الجديد "طلقتُك نفسي" بعد توقف دام لعدة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأكدت نانسي في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن طلقتُك نفسي من نوعية الأعمال التي تعتمد على كل حلقتانحكاية جديدة، وأضافت أنها جسد خلاله العديد من الشخصيات المختلفة".
ويشار إلى أن أخر أعمال الفنانة نانسي صلاح حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا" بطولة حنان مطاوع،
يذكر أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي صلاح لـ "الـوفـد": أجسد في طلقتُك نفسي شخصيات عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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