نانسي صلاح تكشف لـ "الـوفـد" تفاصيل دورها في أسود فاتح

انتهت الفنانة نانسي صلاح من تصوير جميع مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي منذ أيام.
وأكدت نانسي في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنها تجسد خلال المسلسل شخصية فتاة تعمل مديرةمكتب الفنانة هيفاء وهبي.
ويشار إلى أن آخر أعمال الفنانة نانسي صلاح حكاية "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان،رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.
يذكر أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ست حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.
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