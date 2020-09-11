فن ومشاهير

نانسي صلاح لـ "الـوفـد" : تعمدت تغيير تسريحة شعري المعتاد عليها في أمل حياتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه دورها في حدوتة امل حياتي ضمن احداث مسلسل "إلا أنا"، لافتة إلى أن نجاح العمل فاق توقعاتها.

 

وأكدت "نانسي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنها تعمدت تغير تسريحة شعرها

الذي اعتاد الجمهور عليها نظرًا لتفاصيل دور شيماء، وأضافت أن الشخصية حقودة ولا تتمنى الخير لأحد فلابد أن تكون طوال الوقت ظاهرة مهتمه بنفسها.

 

Advertisements

يشار إلى أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ست

حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة  تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

 

ويذكر أن حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي صلاح لـ "الـوفـد" : تعمدت تغيير تسريحة شعري المعتاد عليها في أمل حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا