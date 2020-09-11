نانسي صلاح لـ "الـوفـد" : تعمدت تغيير تسريحة شعري المعتاد عليها في أمل حياتي

أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه دورها في حدوتة امل حياتي ضمن احداث مسلسل "إلا أنا"، لافتة إلى أن نجاح العمل فاق توقعاتها.

وأكدت "نانسي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنها تعمدت تغير تسريحة شعرها

الذي اعتاد الجمهور عليها نظرًا لتفاصيل دور شيماء، وأضافت أن الشخصية حقودة ولا تتمنى الخير لأحد فلابد أن تكون طوال الوقت ظاهرة مهتمه بنفسها.

Advertisements

يشار إلى أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ست

حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

ويذكر أن حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.