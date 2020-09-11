أعربت الفنانة نانسي صلاح عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه دورها في حدوتة امل حياتي ضمن احداث مسلسل "إلا أنا"، لافتة إلى أن نجاح العمل فاق توقعاتها.
وأكدت "نانسي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أنها تعمدت تغير تسريحة شعرهاالذي اعتاد الجمهور عليها نظرًا لتفاصيل دور شيماء، وأضافت أن الشخصية حقودة ولا تتمنى الخير لأحد فلابد أن تكون طوال الوقت ظاهرة مهتمه بنفسها.
يشار إلى أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ستحكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.
ويذكر أن حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي صلاح لـ "الـوفـد" : تعمدت تغيير تسريحة شعري المعتاد عليها في أمل حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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