نانسي صلاح تكشف لـ "الوفد" صعوبات دورها في أمل حياتي

قالت الفنانة نانسي صلاح أن شخصية "شيماء" التي جسدتها خلال أحداث حدوتة "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا" كانت صعبه للغاية، لافتة إلى أنها واجهت خلالها صعوبات كثيرة نظرًا للشر الذي كان بالشخصية.
وأكدت "نانسي" في تصريحات خاصةلـ "بـوابـة الـوفـد" أنها بذلت مجهود كبير ذهني وجسدتي خلال استعدادها للشخصية، وأضافت أنها أبكت في الكثير من المشاهد.
يشار إلى أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ست حكايات منفصلة، وتتكونكل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.
ويذكر أن حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.
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