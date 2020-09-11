نانسي صلاح تكشف لـ "الوفد" صعوبات دورها في أمل حياتي

قالت الفنانة نانسي صلاح أن شخصية "شيماء" التي جسدتها خلال أحداث حدوتة "أمل حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا" كانت صعبه للغاية، لافتة إلى أنها واجهت خلالها صعوبات كثيرة نظرًا للشر الذي كان بالشخصية.

وأكدت "نانسي" في تصريحات خاصة

لـ "بـوابـة الـوفـد" أنها بذلت مجهود كبير ذهني وجسدتي خلال استعدادها للشخصية، وأضافت أنها أبكت في الكثير من المشاهد.

Advertisements

يشار إلى أن يقدم مسلسل "إلا أنا" ست حكايات منفصلة، وتتكون

كل حكاية من عشرة حلقات، وجميعها مقتبسة عن أحداث حقيقية، وتتعرض لموضوعات متباينة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.

ويذكر أن حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وهو من تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.