تراند اليوم : جميع أبطال ذئاب الجبل لأول مرة مع صاحبة السعادة – صورة

كشف الفنان صلاح عبد الله عن حلوله ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة” للفنانة إسعاد يونس، في موسمه الجديد.

نشر عبد الله عبر حسابه على Instagram صورة أعلن من خلالها عن حلقة جديدة من البرنامج، يحل فيها فريق عمل مسلسل “ذئاب الجبل” ضيوفا.

ظهر في الصورة إلى جانب صلاح عبد الله، أحمد عبد العزيز وميرنا وليد وإسعاد يونس وسماح أنور والمخرج مجدي أبو عميرة.

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وكتب: “قريبا ذئاب الجبل ياسادة.. مع صاحبة السعادة حلقة نار نار هتزيح الستار عن أغرب الأسرار يوتيوب إثارة ستايل”.

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يشار إلى أن الموسم الجديد من برنامج “صاحبة السعادة” يبدأ يوم الإثنين المقبل، وسيحل الفنان أحمد حلمي ضيفا في أولى حلقات البرنامج.

يذكر أن صلاح عبد الله شارك خلال شهر رمضان 2020، في بطولة مسلسل “2 في الصندوق” إلى جانب ظهوره كضيف شرف ‏لحلقات مسلسلات “الاختيار”، “عمر ودياب” و”ونسني‎”.