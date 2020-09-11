صور| السبب الذي جعل النجمة هالزي الأكثر حظا في العالم

رنا صلاح الدين - قررت النجمة العالمية هالزى التعبير عن سعادتها الشديدة كونها تم اختيارلها لتمثل وتعمل أيضا كمنتجه فى المسلسل التليفزيونى الجديد "The Player’s Table"، رفقة النجمة سيدنى سوينى.

ونشرت هالزى على "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 20.9 مليون متابع، عدة صور جمعتها بصديقتها النجمة سيدنى سوينى.

هالزي

وعلقت هالزي على الصورة، بقولها: "أنا أكثر الفتيات حظا في العالم لأنني سأشارك في التمثيل لأول مرة مع أفضل شخصية بالنسبة لي وهي سيدني سويني في عمل تليفزيوني".

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وأضافت: "مقتبس من كتاب رائع قامت بتأليفه جيسيكا جودمان و ستقوم بإخراجه العظيمة أنابيل أتاناسيو، وسأكون أيضا منتجة في المسلسل مع جون مارك فاليه".

هالزي

ولاقت الصور التي نشرتها هالزي إعجاب الكثير من مرتادي صفحتها علي "إنستجرام"، وحصدت أكثر من 1.3 مليون لايك خلال 13 ساعة فقط.

وكانت هالزى تصدرت المواقع والصحف العالمية بإعلان خبر مشاركتها فى المسلسل التليفزيونى الجديد "The Player’s Table"، كما ستعمل المغنية الشهيرة أيضا كمنتج للمسلسل.