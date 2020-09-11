صور| بعد تصدرها التريند.. كيف أصبح شكل نور عمرو دياب؟

رنا صلاح الدين - شاركت نور ابنة الهضبة عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عددا من الصور في الآونة الأخيرة في أحدث ظهور لها.

نور عمرو ديابوظهرت نور عمرو دياب ابنة الفنانة شيرين رضا، بإطلالات مختلفة وأنيقة، حيث لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وجاء ظهور نور عمرو دياب خلال هذا الأسبوع في صورة جديدة، وهي تتكئ على حائط مدفأة حطب.

نور عمرو دياب

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كما التقطت صورتين جديدتين بإطلالة أنيقة مرتدية قميص أسود وبنطلون جينز، كما ظهرت في صورة أخرى اليوم وهى فوق قمة سطح أحد العقارات.

وفي وقت سابق، شاركت كنزي عمرو دياب جمهورها عبر خاصية الاستوري على إنستجرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة شقيقتها نور عمرو دياب في أحدث ظهور لهما.

نور عمرو ديابويأتي ذلك بعد أيام من تصدر نور عمرو دياب التريند على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صورة لها في مرحلة الطفولة، رفقة والدها ووالدتها.