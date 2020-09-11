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شاهد كيف احتفل نجوم مسرح مصر بعيد ميلاد الفنان أشرف عبد الباقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان أشرف عبد الباقى، اليوم بعيد ميلاده، حيث استطاع أن يضع بصمته الكوميدية فى أغلب أعماله الفنية، وأن يكتشف جيلا من الشباب ويساهم فى تحقيق نجاحهم فى وقت قصير مثل ما فعل من خلال تجربة مسرح مصر، لذلك حرص أبطال مسرح مصر على تهنئته بهذه المناسبة.

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وهنأه النجم على ربيع من خلال حسابه الشخصى على "إنستجرام" قائلا "كل سنة وانت طيب يا استاذ أشرف وسنة سعيدة عليك مليانة خير وصحة ونجاح عقبال مليون سنة".

 

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كما حرصت الفنانة ويزو على تهنئته بعيد ميلاده من خلال صورة تجمعها به على "إنستجرام" قائلة "كل سنة وانت طيب يا قائد وعقبال مليون سنة كلها نجاح وسعادة وفرح إن شاء الله".

 

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فيما نشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، صورة تجمعه به عبر خاصية استورى بحسابه الشخصى على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب يا ريس وسنة سعيدة عليك ودايما ناجح ومكسر الدنيا"، فيما نشر الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" صورة تجمعه بالفنان أشرف عبد الباقى أثناء ارتدائهما البيجامة وهنأه بعيد ميلاده عبر "انستجرام".

 

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يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى، مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

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