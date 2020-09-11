شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم فى كواليس تصوير "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم خالد سليم، تصوير دوره في مسلسله الجديد "جمال الحريم" مع النجمة اللبنانية نور بقيادة المخرجة منال الصيفى، حيث يعود به للدراما التليفزيونية بعد آخر أعماله "بلا دليل" من أجل العرض خلال الموسم الدرامي الشتوي الجديد.

ونشر " سليم" مجموعة من الصور للمرة الأولى من كواليس المسلسل الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب من جمهوره توقع الدور الجديد الذي يلعبه، حيث كتب "من كواليس تصوير مسلسلي الجديد جمال الحريم، تفتكروا هعمل دور ايه، قولولي في التعليقات".

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وانطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية، وجمعت المشاهد الأولى بين الفنانة نور وخالد سليم والمسلسل من إنتاج سينرجى، وتأليف سوسن عامر، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

على جانب آخر احتفل الفنان خالد سليم، بوصول برومو الموسم الثالث لبرنامج "قعدة رجالة" إلى مليون مشاهدة خلال يومين منذ طرحه، مقدما الشكر لجمهوره ومتابعيه، مؤكدا أن أولى حلقات البرنامج سيتم عرضها يوم 26 سبتمبر الجارى.