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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم فى أحدث ظهور من كواليس مسلسل "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد سليم متابعيه عبر حسابها على موقع إنستجرام بصور جديدة له من كواليس تصوير شخصيته فى مسلسل "جمال الحريم"، حيث شوق متابعيه لدوره أكثر خلال العمل، حينما علق على الصور بكتابة "من كواليس تصوير مسلسلى الجديد جمال الحريم.. تفتكروا هعمل دور إيه؟ قولولى توقعاتكم فى التعليقات".
خالد سليم
وكان احتفل الفنان خالد سليم، أول أمس بوصول برومو الموسم الثالث لبرنامج "قعدة رجالة" إلى مليون مشاهدة خلال يومين منذ طرحه، مقدما الشكر لجمهوره ومتابعيه، مؤكدا أن أولى حلقات البرنامج سيتم عرضها يوم 26 سبتمبر الجارى.
وتواصل المخرجة منال الصيفى تصوير مشاهد مسلسل "جمال الحريم"، حيث انتهت الصيفى من تصوير الأسبوع الأول من العمل، الذى كتبته سوسن عامر، وتقف على إنتاجه شركة سينرجى، وصورت عدداً من المشاهد جمعت كل من خالد سليم ونور وإسلام جمال وآخرين.
خالد سليم من كواليس جمال الحريم
وعلم ”الخليج 365” أن نور اللبنانية تجسد شخصية "مذيعة"، خلال أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث.
خالد سليم فى أحدث صور له من الكواليس
وانطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية، وتأليف سوسن عامر، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.
كما تشارك نور اللبنانية فى بطولة مسلسل "عمر الناجى حرب طروادة" الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، فى 8 حلقات، المقرر عرضه على منصة watch it، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.
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