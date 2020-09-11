متى تعود الجميلة آن هاثاواي للسينما بدور مثير للجدل؟.. أعرف التفاصيل

رنا صلاح الدين - تجري النجمة العالمية آن هاثاواي مفاوضات للعب دور البطولة في فيلم "Lockdown" للمخرج دوج ليمان.
ويتناول الفيلم، قصة سرقة كوميدي رومانسي، وتدور أحداثه خلال جائحة فيروس كورونا.
وكتب سيناريو الفيلم ستيفن نايت، حيث من المقرر بدء التصوير بنهاية سبتمبر.
وقد يشهد الفيلم مشاركة في أضيق الحدود للفنانين به، وقد يكون دور وحيد فقط لآنا تتمحور حوله القصة.
وفازت هاثاواي بجائزة الأوسكار عن دورها في مساعدة الممثلة عن فيلم Les Miserables لعام 2012.
وتشمل قائمة أعمالها الأخيرة "Ocean’s 8" و "Serenity" و "Dark Waters" و "The Hustle"، وستظهر في النسخة الجديدة "The Witches" والتي من المقرر إصدارها في عام 2021.
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