صور| كيت بلانشيت تبهر الجميع في مهرجان فينسيا بإطلالة ساحرة

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رنا صلاح الدين - تألقت النجمة الهوليودية كيت بلانشيت فى العرض الخاص لفيلم Spy No Tsuma، خلال طرحه في مهرجان فينسيا المقام حاليا في إيطاليا.
وأذهلت كيت الجميع على سجادة مهرجان فينيسيا، باعتبارها رئيسة لجنة تحكيم الدورة الـ 77 من المهرجان، التى تبلغ من العمر 51 عامًا.
كيت بلانشيت
وارتدت ثوب أسود طويل تميز بذيل وبعض الترتر وحزام على الخصر، كما اختارت سوارًا ذهبيًا وأقراط ذهبية بسيطة لإكمال مظهرها، في حين صففت شعرها علي شكل موجات ناعمة.
وتضم أعضاء لجنة التحكيم بالمهرجان، النجمة كيت بلانشيت كرئيسة للجنة، كما المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوج، والكاتبة الإيطالية نيكولا لاجويا.
كيت بلانشيتوعلى جانب أخر، قال منظمو مهرجان البندقية السينمائى إن نسخة هذا العام تشمل اختيارات أقل وهناك بعض التغييرات التي أصبحت ضرورية نتيجة للبروتوكولات الصحية التي فرضها فيروس كورونا.
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