صور| نزهة رومانسية لدي كابريو مع حبيبته كاميلا موروني

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رنا صلاح الدين - يحاول النجم ليوناردو دى كابريو الاستمتاع بوقته من آن لآخر مع صديقته الإيطالية كاميلا موروني، حيث ظهر الثنائى فى أحدث صور لهما، أثناء سيرهما على الشاطئ فى ماليبو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
دي كابريو
وتناولت بعض التقارير في الفترة الماضية، أن دي كابريو يفكر في الزواج من عارضة الأزياء الشابة كاميلا موروني، لشعوره بالراحة معها.
ويأتى هذا الظهور بعد اجازة على شاطىء ماليبو ظهر فيها الثنائي معاً على البحر حيث التقطتهما عدسات المصورين أثناء رحلة حاولا فيها الاستمتاع بالصيف مؤخراً.
دي كابريوواحتفل دي كابريو في وقت سابق، بعيد ميلاد كاميلا الـ 23، قبل شهر على متن قارب في أحد شواطئ مدينة لوس أنجلوس.
وعلى جانب أخر، تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع شركة سونى في صفقة جديدة متعددة السنوات، من أجل العمل على فيلمين خلال السنوات المقبلة.
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