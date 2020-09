أسطوانة جديدة لبروس سبرينغستين تصدر في 23 أكتوبر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

نيويورك: أعلن المغني الأميركي بروس سبرينغستين الخميس إصدار أسطوانة جديدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل سجلها في خمسة ايام فحسب مع شركائه التاريخيين فرقة "إي ستريت باند".

وهذه الأسطوانة غير المتوقعة التي تحمل عنوان "رسالة لك" أو "Letter to you" هي العشرون المسجلة في استديو خلال مسيرة المغني والمؤلف المستمرة منذ 50 عاماً.

وقد طرح الأغنية عنوان الألبوم للترويج للعمل عبر قناته على اليوتيوب وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي

وتتضمن الأسطوانة تسع أغنيات جديدة وإعادة لثلاث سجلت قبل صدور الأسطوانة الأولى لسبرينغستين الملقّب "بوس" في العام 1973.

01 One Minute You’re Here

02 Letter to You

03 Burnin Train

04 Janey Needs a Shooter

05 Last Man Standing

06 The Power of Prayer

07 House of a Thousand Guitars

08 Rainmaker

09 If I Was the Priest

10 Ghosts

11 Song tor Orphans

12 I’ll See You in My Dreams

وأوضح سبرينغستين على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه يحب "الجانب العاطفي" في أسطوانته الجديدة التي سجلت في ظروف حفلة موسيقية مع "إي ستريت باند".

ولم يُضَف إلى الأسطوانة أي صوت أو مؤثر صوتي بعد التسجيل توخياً للحفاظ على الطابع الخام.

وقال سبرينغستين "أنجزنا هذه الأسطوانة خلال خمسة أيام فحسب وكانت واحدة من أفضل جلسات التسجيل التي عرفتها".

ونشر سبرينغستين على موقعه الخميس مقطع فيديو لعملية تسجيل الأسطوانة في الاستديو الذي يملكه في نيوجيرسي.

وتتحدث "رسالة لك" عن كلمات كتبت "بالحبر والدم" نابعة "من أعماق القلب".

وتُرافق "إي ستريت باند" سبرينغستين منذ أسطوانته الأولى "غريتينغز فروم أسبوري بارك، إن جي"، مع أنها لم تشارك في كل مشاريعه الموسيقية.

ولم تتعاون الفرقة مع سبرينغستين منذ جولته "ذي ريفر" عام 2016. وتعود آخر أسطوانة لنجم الروك البالع سبعين عاماً إلى العام 2019 وحملت عنوان "وسترن ستارز".