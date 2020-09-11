أسطوانة جديدة لبروس سبرينغستين تصدر في 23 أكتوبر

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نيويورك: أعلن المغني الأميركي بروس سبرينغستين الخميس إصدار أسطوانة جديدة في 23 تشرين الأول/أكتوبر المقبل سجلها في خمسة ايام فحسب مع شركائه التاريخيين فرقة "إي ستريت باند".
وهذه الأسطوانة غير المتوقعة التي تحمل عنوان "رسالة لك" أو "Letter to you" هي العشرون المسجلة في استديو خلال مسيرة المغني والمؤلف المستمرة منذ 50 عاماً.
وقد طرح الأغنية عنوان الألبوم للترويج للعمل عبر قناته على اليوتيوب وحساباته على مواقع التواصل الإجتماعي
وتتضمن الأسطوانة تسع أغنيات جديدة وإعادة لثلاث سجلت قبل صدور الأسطوانة الأولى لسبرينغستين الملقّب "بوس" في العام 1973.
01 One Minute You’re Here
02 Letter to You
03 Burnin Train
04 Janey Needs a Shooter
05 Last Man Standing
06 The Power of Prayer
07 House of a Thousand Guitars
08 Rainmaker
09 If I Was the Priest
10 Ghosts
11 Song tor Orphans
12 I’ll See You in My Dreams
وأوضح سبرينغستين على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه يحب "الجانب العاطفي" في أسطوانته الجديدة التي سجلت في ظروف حفلة موسيقية مع "إي ستريت باند".
ولم يُضَف إلى الأسطوانة أي صوت أو مؤثر صوتي بعد التسجيل توخياً للحفاظ على الطابع الخام.
وقال سبرينغستين "أنجزنا هذه الأسطوانة خلال خمسة أيام فحسب وكانت واحدة من أفضل جلسات التسجيل التي عرفتها".
ونشر سبرينغستين على موقعه الخميس مقطع فيديو لعملية تسجيل الأسطوانة في الاستديو الذي يملكه في نيوجيرسي.
وتتحدث "رسالة لك" عن كلمات كتبت "بالحبر والدم" نابعة "من أعماق القلب".
وتُرافق "إي ستريت باند" سبرينغستين منذ أسطوانته الأولى "غريتينغز فروم أسبوري بارك، إن جي"، مع أنها لم تشارك في كل مشاريعه الموسيقية.
ولم تتعاون الفرقة مع سبرينغستين منذ جولته "ذي ريفر" عام 2016. وتعود آخر أسطوانة لنجم الروك البالع سبعين عاماً إلى العام 2019 وحملت عنوان "وسترن ستارز".
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