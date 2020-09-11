يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
نيويورك: غيّب الموت الأربعاء رونالد بل (68 عاماً) أحد مؤسسي فرقة "Kool & The Gang" الموسيقية المعروفة بأغنيات ضاربة بينها "Celebration" و"Jungle Boogie" و"لايديز نايت".
وقال أنحيلو إليربي المقرب من الفرقة إن بل فارق الحياة في منزله في الجزر العذراء الأميركية، من دون إعطاء تفاصيل عن سبب الوفاة.
وقد أسس رونالد بل فرقة "كول أند ذي غانغ" لموسيقى الفانك والجاز فانك، مع شقيقه روبرت وأصدقائه دنيس توماس وروبرت ميكنز وتشارلز سميث وجورج براون وريكي ويست في مطلع ستينات القرن الماضي.
وحصلت الفرقة سنة 1978 على جائزة "غرامي" لمساهمتها في موسيقى فيلم "حمى ليلة السبت" مع جون ترافولتا.
وقد دخلت الفرقة إلى متحف "كتاب الأغاني" أو "Song Writers Hall of Fame" في لوس أنجليس سنة 2018.
وكان رونالد بل المولود في ولاية أوهايو الأميركية سنة 1951، معروفا أيضا باسمه المسلم خالص بيان.
وهو كتب أغنية "سيليبريشن" التي لا تزال من أكثر اغنيات الفرقة شعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رونالد بل أحد مؤسسي فرقة "كول أند ذي غانغ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.