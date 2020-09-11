وفاة رونالد بل أحد مؤسسي فرقة "كول أند ذي غانغ"

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نيويورك: غيّب الموت الأربعاء رونالد بل (68 عاماً) أحد مؤسسي فرقة "Kool & The Gang" الموسيقية المعروفة بأغنيات ضاربة بينها "Celebration" و"Jungle Boogie" و"لايديز نايت".

وقال أنحيلو إليربي المقرب من الفرقة إن بل فارق الحياة في منزله في الجزر العذراء الأميركية، من دون إعطاء تفاصيل عن سبب الوفاة.

وقد أسس رونالد بل فرقة "كول أند ذي غانغ" لموسيقى الفانك والجاز فانك، مع شقيقه روبرت وأصدقائه دنيس توماس وروبرت ميكنز وتشارلز سميث وجورج براون وريكي ويست في مطلع ستينات القرن الماضي.

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وحصلت الفرقة سنة 1978 على جائزة "غرامي" لمساهمتها في موسيقى فيلم "حمى ليلة السبت" مع جون ترافولتا.

وقد دخلت الفرقة إلى متحف "كتاب الأغاني" أو "Song Writers Hall of Fame" في لوس أنجليس سنة 2018.

وكان رونالد بل المولود في ولاية أوهايو الأميركية سنة 1951، معروفا أيضا باسمه المسلم خالص بيان.

وهو كتب أغنية "سيليبريشن" التي لا تزال من أكثر اغنيات الفرقة شعبية.