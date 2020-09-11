وفاة الممثلة البريطانية ديانا ريغ نجمة مسلسل "ذي أفنجرز"

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لندن: توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريغ المعروفة بدورها في المسلسلين الشهيرين "ذي أفنجرز" و"غايم أوف ثرونز"، الخميس عن 82 عاماً، على ما أعلن وكيل أعمالها.

وقال سايمن بيريسفورد في بيان "ببالغ الأسى نعلن لكم أن ديانا ريغ توفيت بسلام صباح اليوم"، موضحا أن الممثلة فارقت الحياة "في منزلها محاطة بعائلتها.

كذلك قالت ابنتها الممثلة رايتشل ستيرلينغ "والدتي الحبيبة توفيت بسلام خلال النوم صباح اليوم. لقد ماتت بسبب سرطان جرى تشخيص إصابتها به في آذار/مارس، وهي أمضت أشهرها الأخيرة في التفكير بفرح في حياتها الرائعة المليئة بالحب والضحك وبفخر عميق بمهنتها".

وأضافت "من المستحيل أن نعبر عن مدى الاشتياق الذي سنشعر به تجاهها".

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واشتهرت ريغ عالمياً بفضل أدائها شخصية إيما بيل في مسلسل "ذي أفنجرز" في ستينات القرن الماضي. وقد كانت لها مسيرة لامعة أيضا في المسرح.

كما نالت مكافآت بارزة عدة بفضل أدائها شخصية ميديا من الميثولوجيا الإغريقية في المسرحية التي تحمل الاسم عينه للمؤلف يوريبيديس وشخصية "الأم شجاعة" للمسرحي الألماني برتولت بريشت.

كذلك طبعت ديانا ريغ الأجيال الجديدة من المتابعين بفضل أدائها شخصية أولينا تيريل في مسلسل "غايم أوف ثرونز".