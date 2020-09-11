شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منة جاب الله خطيبة الفنان أمير شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أمير شاهين خطبته على منة جاب الله فى حضور عدد نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، بحفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

وتعمل منة جاب الله مونتيرة وآخر أعمالها كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، كما كانت مساعدة مونتير لفيلم "حرام الجسد" للفنانة ناهد السباعى، وتخرجت منة من المعهد العالى للسينما.



أمير شاهين ومنة جاب الله

وجمعت منة وأمير علاقة صداقة قبل الخطبة عن طريق الصديق المشترك أحمد عبد العاطى، المتزوج من شقيقة منة.

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منة جاب الله

وكانت الفنانة إلهام شاهين هنأت شقيقها أمير بمناسبة خطوبته على منة جاب الله، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي انستجرام، صورا من حفل خطوبة أمير شاهين معلقة عليها :"مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك ويفرح قلبك ويفرحنى بولادك يا أغلى الناس".

يشار إلى أن أمير شاهين شارك في الكثير من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينها (السجينتان، آه يا بلد آه)، لتستمر مسيرته الفنية بعد أن أصبح شاب بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الأخرى ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكان من بينها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).

وفي وقت سابق، شارك الفنان أمير شاهين، متابعيه في مارس الماضي خلال فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا، مقطع فيديو له من إحدى مشاركاته عبر تطبيق تيك توك، وهو يجسد شخصية الزعيم عادل أمام، من فيلم السفارة في العمارة، وهو يقول "أنا هخرج دلوقتي حالاً"، فيما يرد عليه الأمن "ممنوع مفيش خروج قبل الساعة خمسة"، وسرعان ما يرد هو قائلاً "يعنى إيه أنا محبوس في بيتي".