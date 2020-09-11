شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار حياة زينات صدقى.. قصص الجدعنة وسر مدفن عابرى السبيل فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج "حكايات زينب" أسرارًا جديدة من حياة ملكة الكوميديا زينات صدقى والجوانب التى لا يعرفها الجمهور عنها.

وأوضحت الزميلة زينب عبداللاه التى تعد وتقدم البرنامج، سر مدفن الصدقة وعابرى السبيل الذى دفنت فيه زينات صدقى.

وأشارت زينب عبداللاه إلى جوانب وحكايات من جدعنة صاروخ الكوميديا زينات صدقى لا يعرفها الكثيرين، كشفتها من خلال حوارها مع عزة مصطفى حفيدة زينات صدقى، وكيف اشتهرت الفنانة الكبيرة بين زملائها بالكرم والقوة فى الحق ومساعدة المحتاجين.

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وكشف برنامج حكايات زينب ما فعلته زينات صدقى عندما توفى أحد الفنانين البسطاء العاملين بفرقة الريحانى، وكذلك موقفها من الفنانة فاطمة رشدى التى تدهورت حالتها المادية بعد أن تقدم بها العمر.

وأشار البرنامج إلى تفاصيل الرسائل التى كتبتها زينات صدقى إلى الله ووضعتها فى المصحف الذى تقرأ فيه، وما كانت تفعله مع جيرانها ومع الباعة البسطاء وعمال النظافة.

وتحدثت عبداللاه عن تفاصيل قصة المدفن الذى دفنت فيه ملكة الكوميديا ولماذا وضعت عليه لوحة مكتوب عليها مدفن الصدقة وعابرى السبيل؟

يذاع برنامج حكايات زينب الجمعة من كل أسبوع بموقع الخليج 365، ويكشف العديد من الأسرار والحكايات عن نجوم الزمن الجميل من خلال معلومات موثقة تستند إلى حكايات الأهل أو المذكرات والمقالات التى كتبها نجوم الزمن الجميل بأنفسهم.