شكرا لقرائتكم خبر عن عمر طاهر ينتقد صناع "الخطة العامية" بسبب اسم فيلم كتبه منذ 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الكاتب عمر طاهر صناع فيلم "الخطة العامية" الذى يقوم ببطولته على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، بعد طرح الأفيش الدعائى للعمل أمس وذلك بسبب تطابق اسم العمل مع اسم فيلم كتبه بعنوان "الخطة العامية" أيضاَ منذ 4 سنوات من بطولة محمد هنيدى وإخراج اسلام خيرى وكان من المقرر تصويره لكن تم تأجيله.

وعلق عمر طاهر فى تغريدة له على تويتر بمجرد طرح الأفيش الدعائى لفيلم "الخطة العامية": "مش من قلة الأسامي يا جماعة ما المشروع الناس كلها عارفاه"، مع نشر الأفيش، خاصة أن مشروع فيلمه "الخطة العامية" كان عروف للجميع وكتبت عنه وسائل الإعلام كثيراً وهو ما جعل طاهر يخرج ويوضح هذه الأمور.

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تعليق عمر طاهر

فيلم "الخطة العامية" يشارك فى بطولته بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدى، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

يذكر أن عمر طاهر كتب مسلسل إذاعى فى رمضان الماضى بعنوان "دفعة محمد صلاح" بطولة مصطفى خاطر، إنعام سالوسة، سامى مغاورى، مى كساب، إخراج خالد الشوربجى، وتدور أحداثه حول لاعب كرة زميل محمد صلاح فى الناشئين وكان هداف منافس ليه، بس لظروف ما استقر بيه المقام فى فريق درجة تانية، وبيحاول يفهم إيه اللى حصل ويتصالح معاه بالكتابة لزميل الملاعب القديمةـ وعلى هامش الرسايل دى بيبتدى يفكر إزاى يلحق اللى فاضل من عمره فى الملاعب".