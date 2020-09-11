إيرادات الخميس.. "Tenet" يحتل الصدارة و"The Invisible Man" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 10 سبتمبر، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 213 ألفا و94 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "Mulan" بطولة Yifei Liu، محققًا 106 آلاف و144 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم " The New Mutants" والذي حقق 56 ألفًا و103 جنيهات، وحصل على الترتيب الرابع فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 18 ألفًا و458 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم " "Sniper: Assassin's Endمحققًا 16 ألفًا و325 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 15 ألفًا و382 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم " The Way Back" وحقق 13 ألفًا و544 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 13 ألفًا و150 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 7 آلاف و762 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم التحريك "100% wolf" والذي حقق 6 آلاف و730 جنيها.