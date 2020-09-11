فيديو| زغروطة هالة صدقي بـ"خطوبة" أمير شاهين ورسالتها لشقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حضرت الفنانة هالة صدقي، أمس الخميس، حفل خطوبة الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين على منة جاب الله.

ونشرت هالة، فيديو جديد لها وهي تقوم بإطلاق "زغروطة" في الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى زغروطة لأجمل عروسين أمير ومنة.. يا رب يسعدهم".

وفي تدوينة أخرى، حرصت هالة على توجيه رسالة لصديقتها الفنانة إلهام شاهين، وعلقت : "إلهام يا أخت وأم العريس.. ألف مبروك يا عشرة عمري، يا رب تكمل فرحتكم على خير، والكل بيدعيلهم من قلوبهم بالخير والسعادة.. وربنا يفرح قلبك على قد تعبك".

وأضافت: "سعيدة جدا إن معايا حبايبي مروان الوحيد في مصر اللي بيعرف يضحكني، ونانا حبيبي أنا، آخر عنقود آل شاهين.. بحبك يا صاحبتي ".