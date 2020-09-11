قبل احتفالها بعامها الأربعين.. شيرين عبدالوهاب تطلق هذا التحذير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد شهر، بعيد ميلاده الأربعين، وهو ما جعلها تطلق تحذيرًا لجمهورها ومحبيها، تطالبهم فيه ألا يتحدثوا عن هذا الرقم في يوم عيد ميلادها.

وكتبت شيرين عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "عيد ميلادي كمان شهر، وبقولكم من دلوقتي إن ده هيكون عيد ميلادي الأربعين. يعني وإنتوا بتعيدوا عليا متجيبوش سيرة رقم ٤٠ ده خالص عشان مخسرش حد، أنا بطلت أكبر بعد الـ39، اللي هي أصلاً كتير، بس يلا".

جدير بالذكر أن شيرين كانت احتفلت نهاية الشهر الماضي، بوصول أغنيتها "كدابين" لـ100 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وكتبت عبر "تويتر": "في الزمن ده الكدابين اتمكنوا وكتروا، أغنية كدابين حققت ١٠٠ مليون مشاهدة على يوتيوب بفضلكم، بشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ليا".