فيديو|أحمد الفيشاوي يمارس التمارين الرياضية داخل الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو له خلال ممارسته التمارين الرياضية داخل الجيم. وطرح الفيشاوي الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "صباح الخير". ويستعد الفيشاوي، لطرح كليبه الغنائي "نمبر ٢"خلال الأيام المقبلة، وينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "٣٠ مارس" في السينمات، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتراجيديا، إذ تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندا موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح .

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