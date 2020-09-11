هذا ما قالته رانيا يوسف عن "سيدة القطار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على توجيه رسالة لـ"سيدة القطار"، مشيدة بموقفها المُشرف، ووقوفها بجانب المجند.

ونشرت رانيا، صورة السيدة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "‏أرجل ست في القطار- السيدة المصرية (صفيه أبو العزم)، تحية كبيرة لستات مصر.. للأم المصرية اللي شايلة الحياة كلها فوق كتافها.. تحية كبيرة لأحن ست على الأرض".

وأضافت: "فخورة بيكي وفخورة بأخلاقك وحنيتك وأدبك رغم معاناتك في الحياة.. الست المصرية رجولة وأخلاق وشهامة وأصل وإنسانية".

وكان فيديو، قد انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للسيدة صفية وهي تدفع الأجرة لمجند بعد تعنيف محصِّل كمسري ورئيس قطار له لعدم دفعه ثمن التذكرة ويحاولان إنزاله من القطار بالقوة، ولاقى موقفها إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل.

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