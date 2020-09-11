تراند اليوم : فيديو| رد صادم من مذيعة "رامز مجنون رسمي" على منتقدي ملابسها

تثير الممثلة والمذيعة اليمنية أروى، الجدل بإطلالاتها المتكررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلها تتعرض للانتقادات من جانب متابعيها.

وخرجت أروى عن صمتها لترد على منتقديها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، من خلال نشر مجموعة فيديوهات وجهت فيها رسالة إلى مهاجمهيا بسبب ملابسها الجريئة.

وقالت أروى إنها عندما تنشر أي صورة جديدة تأتيها تعليقات على ملابسها، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الأمر، إذ سبق وتعرضت لهجوم كبير لظهورها ترتدي "شورت".

لكنها أكدت أنها عندما تنشر صورة لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على طبيعتها بملابسها العادية، قائلة "أعلنت لكم أني مثل ما بلبس في حياتي، لا اصطنع الأمور أو أتحشم قدام الكاميرا".

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وطلبت في رسالة موجهة إلى من ينزعج من هذه الصور ألا يتابعها، قائلة: "هذا أمر بسيط، لأنني من البداية لم أطلب متابعته".

وأشار إلى أنها لا تتدخل في أشياء لا علاقة لها بها لكنها تجد الجمهور يتدخل ويكتب تعليقات غريبة.

يذكر أن أروى شاركت في تقديم برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرض في رمضان الماضي.

