الثلاثاء.. ريهام نسيم على مسرح ساقية الصاوي

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل غنائي للمطربة ريهام نسيم، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 من سبتمبر، وذلك على مسرح النهر في تمام الساعة السابعة مساءً. بدأت ريهام فى الترنيم من عمر الـ 8 سنوات ودرست الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية ولقد بدأ مشوارى الاحترافى فى الغناء عام 2019 بغناء أغنية (أيد ف أيد) و(سبحة وصليب) أمام الرئيس محمد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقائد للأعلى القوات المسلحة والرئيس محمود عباس رئيس فلسطين وبوجود قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى ومجموعة كبيرة من رجال الجيش والدين والشعب، وذلك فى حفل افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح. الـ 8 سنوات ودرست الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية ولقد بدأ مشوارى الاحترافى فى الغناء عام 2019 بغناء أغنية (أيد ف أيد) و(سبحة وصليب) أمام الرئيس محمد عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والقائد للأعلى القوات المسلحة والرئيس محمود عباس رئيس فلسطين وبوجود قداسة البابا الأنبا تواضروس الثانى ومجموعة كبيرة من رجال الجيش والدين والشعب، وذلك فى حفل افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح.

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