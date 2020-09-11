تستعد المطربة أميرة رضا لإقامة حفل غنائي فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الأحد المقبل الموافق 13 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. أميرة رضا مغنية مصرية معاصرة Advertisements بدأت مشوارها الفني منذ ٢٠٠٩ و هي مازالت تدرس في كلية التربية الموسيقية في مجال الأوبرا. بدأت مشوارها الفني منذ ٢٠٠٩ و هي مازالت تدرس في كلية التربية الموسيقية في مجال الأوبرا. وحصلت على العديد من المنح للدراسة في اوروبا و امريكا في هذا المجال الى أن انتهت من دراستها في ٢٠١٢ و بدأت في الدمج الغنائي بين فن الأوبرا و الأغاني العربية في العديد من الحفلات داخل وخارج مصر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. أميرة رضا تُحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.