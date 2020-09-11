استكمالًا لفعاليات ساقية عبدالمنعم الصاوي فى شهر سبتمبر، استقبلت الساقية حفلًا غنائيًا استعراضيًا لفريق "كلاكيت" بقيادة المايسترو مازن دراز مساء الخميس 10 من سبتمبر على مسرح النهر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.
يعمل الفريق على إحياء فن الاسكيتشات الفنية من خلال عرض مشاهد غنائية لأفلام ومسلسلات قديمةوحديثة بنفس الملابس والديكور ليضفوا حالة استثنائية يشعر فيها المستمع بأنه فى قلب المشهد وليس فى حفل غنائى تقليدى ومغنيين الفريق هم "مازن دراز، نغم سليمان، محمد شيتوس، محمد حافظ، خالد باشا، حنان عادل".
قدّم الفريق ما يقرب من عشر لوحات غنائية استعراضية ومنها "خدنا إجازة، مش نظرة وابتسامة، كله على كله، فاكؤك يا ناسينى، لاتجيبلى الشاكلاتة، يا جميل ياللى هنا، ضحك ولعب وجد وحب".
كلاكيت باند بدأت أول حفلاتها الغنائية في ساقية الصاوي قاعة النهر بتاريخ 2/4/2019، وتسعى الفرقة لإحياء فن الاسكتشات الفنية، سواء القديم منها، أو الحديث، بشكل غنائي استعراضي على شكل لوحة فنية كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر "كلاكيت" باند يقدم مشاهد غنائية استعراضية على مسرح ساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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