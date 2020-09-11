الليلة.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تختتم الدورة 27 من دورات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي فعالياتها اليوم، الجمعة، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة.
من المقرر أن يشهد الحفل عرضًا مسرحيًا قصيرًا من إخراج سامح بسيونى، بعنوان "تحوت"، يسبق توزيع جوائز الدورة التى تتوزع على ثلاث مسابقات، هى "مسرح الحظر"،"العروض المصورة" و"العروض المصرية الحية".
يذكر أن "تحوت"، كتابة محمد مبروك، موسيقى كريم عرفة، رقصات كريمة بدير، ديكور د.محمد سعد، أزياء أحمد عبدالعزيز، بطولة النجم إيهاب فهمي وعدد من نجوم المسرح المصري بمختلف أجياله.
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