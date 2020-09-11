التجريبي 2020.. لجان التحكيم تنهي أعمالها وإعلان "قوائم الرابحين" في ليلة الختام

أنهت لجان تحكيم مسابقات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي الثلاثة أعمالها، منهية مارثون مسرحي شارك في المنافسة علي جوائزه أكثر من ثلاثين عرضا مسرحيا تتنوع بلدان وأنماط انتاجها ومدارسها الفنية والفكرية.

لجنة تحكيم عروض مسابقة مسرح الحظر شاهدت تسعة عروض،وتكونت من خمس أعضاء هم : من أميركا مصمم الرقصات دانا تاي سوون بورخيس، ومن مصر الباحثة الأكاديمية د.سارة عناني، ومن اليابان الكاتبة والباحثة الأكاديمية ناناكو نا جيما، ومن

الدانمارك المخرج والكاتب بيتر كيرك، وأخيرا الممثل والمخرج ومدرب التمثيل أنيس حمدون من سوريا/ألمانيا.

لجنة تحكيم مسابقة العروض المصورة شاهد أعضائها أيضا تسعة عروض، وتشكلت من د.نسمة إدريس من مصر وهي كاتبة وناقدة، الممثلة والمخرجة الأميركية ميك كولمان، المخرج الهندي راجيف كريشنا،ومن فلسطين الممثل والكاتب والمخرج الفاسطيني كامل الباشا، والكاتب والمخرج الكندي أرثر ملنر.

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بينما كان علي لجنة تحكيم مسابقة العروض المصرية الحية "مسابقة د.حسن عطية" أن تشاهد ثلاثة عشر عرضا مسرحيا عرضت علي مسارح الهناجر والصغير والمكشوف بالأوبرا، ومسرح الجمهورية ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ، وتشكلت اللجنة برئاسة الناقدة د.هدى وصفي وعضوية الفنان سيد رجب، المخرج هاني المتناوي، الموسيقار هشام جبر، مصمم الديكور محمد الغرباوي.

لجان التحكيم أنهت أعمالها وسلمت نتائجها لإدارةالمهرجان لتعلن مساء ليلة الجمعة 11 سبتمبر في حفل ختام المهرجان، وتوزع الجوائز البالغ قيمتها 75000 جنيها للعرض الفائز بالمركز الأول، ، و50000جنيها للعرض الفائز بالمركز الثاني ، في كل مسابقة.