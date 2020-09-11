إليكم موعد انتخابات الرئاسة “المنتظر” لنادي برشلونة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 4:35 مساءً

بعد الأزمة التي تعرض لها نادي برشلونة مؤخرا، بداية خسارته أمام الأالماني بايرن ميونخ بفارق كبير، ثم قرار النجم الأرجنتيني بالانسحاب من النادي الكتالوني، حيث أعقب القرار عاصفة كروية وجماهيرية كبيرة، وانتفضت الأندية لتقديم العروض إلى أسطورة كرة القدم ميسي، بينما هبّت جماهير القلعة الكتالونية لتنظيم مسيرات حاشدة للضغط على ميسي في محاولة لإقناعه العدول عن قراره، وبين الأخذ والرد اكتملت صفقة انتقال ميسي مع مانشستر سيتي، ولكن فاجىء الأرجنتيني العالم بتراجعه عن قراره لمصلحة البقاء مع فريقه، ليشكل هذا القرار زلزالا بطعم الفرح للجمهور البرشلوني، الذي طالب خلال تظاهراته بإقالة رئيس نادي برشلونة.

وفي هذا السياق، حدد مجلس إدارة نادي برشلونة، اليوم الخميس، تاريخ الـ 20-21 من مارس/آذار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات.

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وقال في بيان نشره علىال موقع الرسمي على “تويتر”، أن الانتخابات المقبلة ستشهد بعض التغييرات، حيث ستمنح فرصة للأعضاء للمشاركة دون ضرورة الحضور لمقر النادي، بالتصويت عبر البريد الإلكتروني، حفاظا على صحتهم ولدعم عدد أكبر من المشاركين.

كما قرر النادي خفض ميزانيته لموسم 2020-2021 بنسبة 30% مقارنة بموسم 2019-2020، بسبب جائحة كورونا.

كما أشار البيان إلى أن الأندية الأوروبية ستحصل على 575 مليون يورو أقل من بيع حقوق البث التلفزيوني للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تأجيل المباريات واستئناف المنافسة بشكل مختصر.