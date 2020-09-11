أصالة تكشف سر حذفها لكافة منشوراتها من إنستغرام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أن فوجئ محبو النجمة السورية أصالة نصري منذ أسبوع تقريبا بحذفها كل صورها وفيديوهاتها من منصة الصور انستغرام بدون أي تعليق لها على الأمر، حيث تشارك جمهورها دائما صورها وعائلتها، تساءل جمهور النجمة فيما إذا كانت هذه الخطوة من أجل ألبومها الجديد أم أنها تريد إلغاء صفحتها الشخصية.

وأوضحت في منشور جديد لها عبر “إنستغرام” جاء ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “لا تستسلم”، والذي تعتبره أنه بمثابة “طوق نجاة” الذي أنقذ روحها وعقلها من أعاصير الألم.

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وأوضحت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية “لأنها لم تستطع أن تٔفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية”.

وقالت: “لم أستطع أن أُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، أُعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي أُخطئ أُصيب أفعل ما أشعر به، وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافيّه التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله”.

وأضافت: “أنا أنا ولا أعرف أكون غير هكذا.. وهذا أنا متل كتير ناس، بنفس اليوم بغني وأضحك مع ولادي وببكي على وطني وأتعاطف مع مُجتمعي، وأتواصل مع أصدقائي، وأضع كحلي بكل إهتمام، رغم اإني أعلم رح يتبهدل بعد شوي بدموعي، وبرجع مرة تانية برتبه وهكذا .. وما ذكرته كله بحب أحكي عنه وأكتب ووصل تفاصيل شعوره، وعندي يقين بأني بكل ما ذكرت حتى الكركبة واللخبطه اللي بعملهم هنّن جزء مني .. قبلتوني متل ما أنا وهذا من عظيم حظي .. وآخر شية بهذا الحديث بنرجع لعنوان ألبومي القادم “لا تستسلم” هو بالحقيقه متل ما ذكرت وأكرر (هو روحي مُتجسّدة)”.

​وكانت أصالة نصري طرحت، في شهر يونيو/ حزيران، أغنية جديدة باللهجة الخليجية، هي “جيتني مكسور”، وهي كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي والتوزيع الموسيقي لسيروس.