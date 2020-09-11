طفلان يبيعان البرتقال لمساعدة اليمن .. ومساعدة سخية من أنجلينا جولي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

في تصرف لفت نظر العالم، أقدم طفلان صغيران يعيشان في لندن على إقامة منصة لبيع البرتقال وتقديم أرباحهم لمساعدة الشعب اليمني، ولاقى هذا التصرف استحسان المجتمع البريطاني والعالمي حتى، مشيدين بتعاطف هئين الطفلين لمساعدة أشخاص بعيدين عنهم ربما لكن استطاعت المأساة اليمنية ملامسة قلوبهم ودفعهم لمساعدتهم بهذا الأسلوب البسيط.

فوجئ طفلان بريطانيان في السادسة من العمر، كانا قد قررا إقامة منصة لبيع عصير البرتقال شرقي لندن، لجمع الأموال من أجل مساعدة الشعب اليمني، بتبرع من شخص غير متوقع ليدعم حملتهم.

أنشأ الطفلان آيان موسى وميخائيل إيشاك، منصة لبيع عصير البرتقال من أجل التبرع لمساعدة الشعب اليمني، بعدما علما بالكارثة التي يمر بها اليمن، لتحصل المفاجأة بتبرع الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، التي علمت بما قام به الطفلان، بعد قراءتها عن الحملة على موقع هيئة الإذاعة البريطانية، لتقوم بالتواصل مع ممثلها في بريطانيا، الذي تواصل بدوره مع عائلة الطفلين.

وبحسب تصريح لوالدة آيان، فإن جولي تواصلت مع الطفلين، قائلة “كان غريبا بعض الشيء، لكنه مذهل”.

مجتمع

GMT 06:16 11.09.2020انسخ الرابط 0 71

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فوجئ طفلان بريطانيان في السادسة من العمر، كانا قد قررا إقامة منصة لبيع عصير البرتقال شرقي لندن، لجمع الأموال من أجل مساعدة الشعب اليمني، بتبرع من شخص غير متوقع ليدعم حملتهم.

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أنشأ الطفلان آيان موسى وميخائيل إيشاك، منصة لبيع عصير البرتقال من أجل التبرع لمساعدة الشعب اليمني، بعدما علما بالكارثة التي يمر بها اليمن، لتحصل المفاجأة بتبرع الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، التي علمت بما قام به الطفلان، بعد قراءتها عن الحملة على موقع هيئة الإذاعة البريطانية، لتقوم بالتواصل مع ممثلها في بريطانيا، الذي تواصل بدوره مع عائلة الطفلين.

وبحسب تصريح لوالدة آيان، فإن جولي تواصلت مع الطفلين، قائلة “كان غريبا بعض الشيء، لكنه مذهل”.

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لتقوم بالتبرع للحملة دون ذكر المبلغ، الذي وصف بأنه “سخي جدا”. وأدى ذلك إلى إهتمام أكبر بالحملة حول العالم حيث وصل مبلغ التبرعات إلى أكثر من 67 ألف جنيه إسترليني.

وقالت والدة آيان بأن الطفلين لم يعرفا في البداية من هي أنجلينا، لكن سرعان ما أدركا بانها بطلة فيلمي Tomb Raider وMaleficent بعد عرض مقاطع وأفلام مختلفة عليهما.

وقالت: “استوعبا الآن مدى ضخامة ما حدث”.

ودعا الطفلان الممثلة الأمريكية إلى زيارتهما لشراء كوب من عصير الليمون الطازج، عند قدومها إلى لندن.